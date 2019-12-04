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Господдержка аграриев в Алтайском крае в 2019 году составила около 3 млрд рублей

По словам главы региона Виктора Томенко, приоритет отдается производствам зерновых и масличных культур, молочному и мясному животноводству

БАРНАУЛ, 4 декабря. /ТАСС/. Аграриям Алтайского края в 2019 году направлено около 3 млрд господдержки, сообщил в среду губернатор региона Виктор Томенко во время празднования регионального Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Алтайский край - аграрный регион, в сельской местности проживает более 43% граждан. В крае самая большая пашня в России - более 6,5 млн га, из которых ежегодно засеивается порядка 5,4 млн га.

"В этом году около 3 млрд направили непосредственно на поддержку отрасли. Такие же объемы финансирования предполагается направить в следующем году. <...> Будем стараться делать корректировки весной и осенью, мы прекрасно понимаем [значение] господдержки, особенно для некоторых наших предприятий", - сказал Томенко. В пресс-службе минсельхоза края ТАСС уточнили, что объем господдержки в 2019 году составил 3,2 млрд рублей, в прошлом - "примерно на этом же уровне".

По его словам, приоритет при компенсирующей и стимулирующей поддержке в этом и будущем году отдается производствам зерновых и масличных культур, молочному и мясному животноводству. Губернатор подчеркнул, что в этом году в части направлений переработки сельхозпродукции ожидается превышение исторических максимумов - в производстве сахара, сыров и круп. Также в регионе нескольким хозяйствам удалось добиться урожайности зерновых выше 50 центнеров с гектара, а продуктивность коров поднять до 8 тыс. кг молока в год с одного животного. Томенко отметил, что серьезную поддержку в развитии сельского хозяйства в регионе оказывает реализация нацпроектов.

"Алтайский край принимает участие в 52 федеральных проектах, в полной мере работает по направлениям, связанным с усилением развития инфраструктуры, развитием экономики - эти задачи стоят перед краем. Мы начали реализовывать шаги по наращиванию экспорта, созданию системы поддержки фермеров и кооперации. Дальнейшее развитие отраслей сельского хозяйства и переработки связываем с технологической модернизацией и использованием цифровых технологий", - резюмировал губернатор Алтайского края.

Теги
РоссияАлтайский крайТоменко, Виктор Петрович
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