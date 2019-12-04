Руководителей угольного разреза в Кузбассе обвиняют в незаконной добыче на 629 млн рублей

ТАСС, 4 декабря. Руководителям угольного разреза в Кузбассе грозит семь лет лишения свободы за незаконную добычу угля на площади более 19 га с ущербом на сумму более 629 миллионов рублей, сообщается в среду на сайте управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

"Вред, причиненный государству, составил более 629 млн рублей, <...> руководителям угольного предприятия и главному маркшейдеру предъявлено обвинение в преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 171 УК РФ ("Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере") и ч. 3 ст. 260 УК РФ ("Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору")", - говорится в сообщении.

Транспортные полицейские выяснили, что уголь, который везли на экспорт по железной дороге, добывался за границами лицензированного участка недр. С марта 2016 года по декабрь 2017 года на разрезе незаконно добыли 239 тыс. тонн угля, площадь нелегальной выработки превысила 19 га.

По версии следствия, доход руководителей разреза от незаконной добычи превысил 307 млн рублей. Также при вскрышных работах вырубили более 3,6 га леса с ущербом более 1,9 млн рублей.

Максимальное наказание по инкриминируемым статьям - лишение свободы на семь лет.