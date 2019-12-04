В Туве планируют построить мост через Большой Енисей для связи с труднодоступным районом

ТАСС, 4 декабря. Мост через Большой Енисей с инвестициями в 350 млн рублей планируется построить в Туве для связи с труднодоступным Тоджинским районом. Подрядная организация для строительства должна быть определена в начале 2020 года, сообщил в среду ТАСС заместитель министра дорожно-транспортного комплекса Тувы Шораан Чыргал-оол.

"Населенные пункты Тоджинского кожууна (района - прим. ТАСС) не обеспечены стабильным круглогодичным транспортным сообщением. Нужно преодолеть водную преграду, конкретно Большой Енисей (правый приток Енисея - прим. ТАСС). Готовим на торги аукционную документацию, скорее всего в феврале 2020 года будем знать подрядную организацию", - сказал Чыргал-оол.

Строительство моста оценивается в сумму около 350 млн рублей. По данным Миндортранса региона, планируется привлечь федеральные средства и средства Дорожного фонда республики. Срок реализации проекта три года. Приступить к выполнению строительно-монтажных работ планируется в 2020 году.

Сейчас в шесть населенных пунктов Тоджинского района, где живут около семи тыс. человек, можно попасть только через переправу у села Тоора-Хем. Летом там работает паром, зимой создается ледовая переправа.