Власти Кузбасса считают, что приемная семья с 36 детьми проживала в нормальных условиях

КЕМЕРОВО, 4 декабря. /ТАСС/. Приемная семья из Яшкинского района Кузбасса, где местные органы опеки и попечительства позволили живущим вместе матери и дочери взять на воспитание 36 приемных детей, а Минпросвещения РФ осудило их за такой подход к устройству детей, проживала в нормальных условиях. Об этом сообщила в среду журналистам замгубернатора региона Елена Пахомова.

Замминистра просвещения РФ Татьяна Синюгина ранее раскритиковала действия органов опеки и попечительства Кемеровской области, которые позволили передать такое большое количество детей, в том числе девять детей-инвалидов, в две проживающие вместе приемные семьи. По ее словам, такой формальный подход со стороны органов опеки недопустим. СУ СК РФ по региону возбудило уголовное дело в отношении сотрудницы органов опеки, которая весной 2019 года по просьбе опекунов незаконно подписала разрешения на использование детских денежных средств, после чего семья переехала из Кузбасса в Московскую область.

"[Приемная мать] принимала участие в нашем областном конкурсе, который проходил в 2015 году, и заняла второе место как лучшая приемная семья, там оцениваются условия, содержание и навыки, которые приобрели дети в семье. <…> Здесь были нормальные условия [проживания детей], и в Московской области мы сделали запрос и обратились к коллегам [в органы опеки и попечительства], у них тоже нет вопросов по этому поводу", - сказала Пахомова.

По данным районных органов опеки и попечительства, приемные семьи матери и дочери в Кузбассе проживали в двух частных жилых домах площадью 280 и 120 кв. м. Для детей были оборудованы спальные комнаты с мебелью, они были обеспечены одеждой по сезону, посещали дополнительные занятия, участвовали в культурных мероприятиях. Опекуны приняли решение переехать из Кузбасса в Московскую область, чтобы сменить климатические условия проживания.