МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о преобразовании государственного природного заповедника "Столбы" (Красноярский край) в национальный парк "Красноярские Столбы". Документ опубликован в среду на сайте правительства.

"Заповедник "Столбы" является местом отдыха и занятий спортом жителей Красноярска, Красноярского края и других регионов. В настоящее время поток туристов составляет около 700 тыс. человек в год, а часть территории заповедника фактически используется как национальный парк. Подписанным постановлением государственный природный заповедник "Столбы" преобразован в национальный парк "Красноярские Столбы", - говорится в пояснительной записке к постановлению.

Парк будет находиться в ведении Минприроды РФ. Отмечается, что принятое решение создаст правовые основания для обеспечения режима особой охраны природных комплексов и объектов нацпарка.

Заповедник расположен в Красноярском крае на северо-западных отрогах Восточных Саян, граничащих со Среднесибирским плоскогорьем. Он был основан в 1925 году по инициативе жителей города Красноярска для сохранения природных комплексов вокруг живописных скал - сиенитовых останцев. Его площадь составляет 47,219 тыс. га.