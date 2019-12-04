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Поселки на севере Красноярского края остались без автосообщения из-за теплой погоды

Добраться до этих населенных пунктов можно только на вертолете, который летает несколько раз в неделю

КРАСНОЯРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Село Ярцево и еще несколько небольших населенных пунктов в Енисейском районе на севере Красноярского края остались без автомобильного сообщения с большой землей, так как несколько участков зимней дороги подтоплены из-за теплой погоды. Об этом сообщили в среду ТАСС в Енисейском филиале "Лесосибирск-Автодор".

Транспортное сообщение по зимнику открывалось в начале декабря. Однако в последние годы из-за теплой погоды все чаще сроки запуска движения срываются. "Енисей находится в становлении. Обе ледовые переправы на Касе и Сыме (притоки Енисея - прим. ТАСС) подтоплены. Отрезаны Фомки, Майское, Ярцево, все поселки, которые находятся за Касом", - сказали в филиале.

Севернее реки Кас расположено более десяти поселков. Ярцево - один из старейших населенных пунктов Красноярского края, в нем около 1,5 тыс. жителей. Еще около 1,5 тыс. человек живут во всех остальных населенных пунктах за Касом.

Ледовые переправы подтоплены из-за становления льда на Енисее, кромка которого находится в районе устья Каса, лишняя вода уходит в притоки. Сейчас добраться до северных населенных пунктов района можно только на вертолете, который летает несколько раз в неделю. Стоимость билета около 3,5 тыс. рублей, что гораздо дороже поездки из северных поселков в Енисейск на автомобиле, также автотранспортом проще завозить и крупногабаритные грузы.

По данным синоптиков ближайшие две недели в районе будут теплыми. "Нам надо 23 [градуса мороза] и ниже, тогда становление льда на Енисее пройдет быстро", - сказали в филиале.

Глава Майского сельсовета Анастасия Соломенникова рассказала ТАСС, что поселки пока обеспечены припасами, хватает продуктов и топлива. К новому году, если погода не позволит организовать автомобильное сообщение, ожидается увеличение авиарейсов. "Зимник решает много проблем, но погода пока нас подводит. Без полиции и медиков не останемся - авиация летает. Сегодня был санитарный рейс - вызывали для маленького ребенка", - сказала она.

Теги
РоссияКрасноярский край
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