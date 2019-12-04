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Суд закрыл в Томске на 1,5 месяца детсад после заражения 24 детей норовирусной инфекцией

Дети, заболевшие 27 ноября, находятся на амбулаторном лечении дома в удовлетворительном состоянии

ТОМСК, 4 декабря. /ТАСС/. Ленинский районный суд Томска принял решение приостановить деятельность детского сада № 65 на 45 суток из-за нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, которые привели к заболеванию 24 детей норовирусной инфекцией. Об этом сообщается в среду на сайте управления Федеральной службы судебных приставав (УФССП) по Томской области.

"Изучив представленные доказательства нарушения санитарно-эпидемиологических норм, суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности учреждения сроком на 45 суток. Тем не менее в постановлении указано, что исполнение административного наказания по решению суда может быть прекращено до истечения данного срока в случае досрочного устранения нарушений", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в ходе внеплановой проверки Роспотребнадзора было выявлено 8 нарушений санитарных норм, включая хранение продуктов без маркировки, отсутствие в цехе сырой продукции раковины для мытья рук, пересечение потоков сырой и готовой продукции и пр. Приставы опечатали двери детского сада, деятельность которого была приостановлена Роспотребнадзором еще 28 ноября, оставив открытым один вход для устранения нарушений.

Ранее региональный Роспотребнадзор сообщил, что в результате вспышки норовирусной инфекции 27 ноября в детском саду заболели 24 ребенка. В настоящий момент дети находятся в удовлетворительном состоянии на амбулаторном лечении дома.

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РоссияТомская область
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