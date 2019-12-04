В Киренском районе Приангарья после обрушения моста ввели режим ЧС

ИРКУТСК, 4 декабря. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен в Киренском районе Иркутской области, где в ночь на среду обрушился мост через реку Макаровку после попытки проезда по нему 60-тонного грузовика. Дорожники уже приступили к восстановлению моста, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

"Местными властями в Киренском районе введен режим ЧС. В настоящее время на 76-м км автодороги Усть-Кут - Киренск движение остановлено, для легкого транспорта организован объезд по льду. К восстановительным работам на мостовом сооружении через реку Макаровка приступили специалисты АО "Дорожная служба", - говорится в сообщении.

Дорожники завозят материалы и оборудование для проведения работ. Введение режима ЧС позволяет оперативно привлечь ресурсы для восстановления моста. В какие сроки работы будут окончены, пока не уточняется.

Максимальная нагрузка на мост составляет 20 тонн, но водитель 60-тонного большегруза проигнорировал запрещающие знаки и попытался по нему проехать. В результате обрушения никто не пострадал.

Мост является частью автомобильной дороги, связывающей город Киренск (районный центр) с Иркутском. Планируется оборудовать временную переправу по льду реки и для грузового транспорта. В районе места происшествия развернут пункт обогрева для водителей, дежурят экипажи ГИБДД.