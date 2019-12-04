Подозреваемая в подлоге документов сотрудница продолжает работать в опеке Кузбасса

КЕМЕРОВО, 4 декабря. /ТАСС/. Сотрудница органов опеки и попечительства в Яшкинском районе Кемеровской области, в отношении которой возбуждено уголовное дело о подлоге документов для незаконного распоряжения деньгами в приемной семье с 36 детьми, продолжает работу в органах, но лишена полномочий по подписанию документов. Об этом в среду сообщила журналистам начальник районного отдела образования Оксана Фольгенова.

"Администрацию [района] Следственный комитет проинформировал о том, что возбуждено уголовное дело. Пока сотрудник работает, но отстранена от подписания всех документов", - сказала Фольгенова.

Замминистра просвещения РФ Татьяна Синюгина раскритиковала действия органов опеки и попечительства Кемеровской области, которые позволили живущим вместе матери и дочери взять на воспитание 36 приемных детей, в том числе нескольких детей-инвалидов. По ее словам, такой формальный подход со стороны органов опеки недопустим.

Проверка со стороны следственных органов выявила нарушения в работе органов опеки с данными семьями. По версии следствия, сотрудница опеки Яшкинского района весной текущего года по просьбе опекунов незаконно подписала разрешения на использование детских денежных средств, возбуждено уголовное дело. По словам заместителя губернатора Кузбасса Елены Пахомовой, приемные семьи нарушили порядок отчетности о расходовании денежных средств детей, но не тратили предназначавшиеся детям деньги на личные нужды.

"Есть нарушения в трате средств, именно в отчете [о расходовании денег], но все средства тратились именно на детей", - сказала Пахомова.

В настоящий момент приемная семья переехала на постоянное место жительства из Кузбасса в Московскую область.