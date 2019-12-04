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Жители севера Красноярского края засняли Северное сияние

Атмосферное явление видно во время антициклона и более или менее ясного неба

КРАСНОЯРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Редкое для больших населенных пунктов атмосферное явление - Северное сияние - наблюдают жители Норильска и Дудинки на севере Красноярского края, где началась полярная ночь. Люди выкладывают снимки сияния в социальные сети.

"Давно не было видно возле Дудинки. Его очень хорошо видно на Плато Путорана (горы на полуострове Таймыр - прим. ТАСС), в любом месте подальше от городов, на трассе, в тундре. Главное, чтобы света от фонарей не было, ну и небо чистое должно быть", - пояснили ТАСС в администрации Таймырского муниципального района.

Сотрудник метеостанции на мысе Челюскин - самой северной континентальной точки России, Евразии и мира, рассказал ТАСС, что там сияние видно во время антициклона и более или менее ясного неба. "Тогда сияние видно хорошо и практически каждую ночь", - сказал полярник.

Северное сияние - свечение верхних слоев атмосферы из-за их взаимодействия с потоком ионизированных частиц от Солнца. Такое явление наиболее характерно для северных регионов России - явление чаще всего наблюдается в Республике Коми, Архангельской и Мурманской областях и на Таймыре.

Теги
РоссияКрасноярский край
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