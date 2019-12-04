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Сильный смог может вернуться в города Кузбасса из-за ухудшения погоды

Вечером во вторник он почти полностью рассеялся, однако режим неблагоприятных метеоусловий продлен еще на сутки

КЕМЕРОВО, 4 декабря. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют возвращение в города Кузбасса сильного смога, который наблюдался в Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске в начале недели и рассеялся благодаря ветру и потеплению. Режим неблагоприятных метеоусловий и ограничение для промышленных предприятий по снижению выбросов в атмосферу продлены еще на сутки, сообщили ТАСС в среду в Кемеровском гидрометцентре.

Режим неблагоприятных метеоусловий был введен в Кузбассе в воскресенье и неоднократно продлевался, в последний раз - до 18:00 (14:00 мск) 5 декабря. В Кемерове ранее наблюдалась сильная дымка, плохая видимость на дорогах, жители города отмечали неприятный запах в воздухе от вредных промышленных выбросов. Вечером вторника смог практически полностью рассеялся, потеплело до минус 5 градусов, подул слабый ветер и выпал снег.

"У нас снова возвращается область повышенного давления, как было вчера и позавчера. Сейчас вновь устанавливается безветренная погода, высокое давление, может снова образоваться смог, на основе этого и продлили режим [неблагоприятных метеоусловий]", - рассказали в гидрометцентре.

Для промышленных предприятий Кемерова, Новокузнецка и Прокопьевска действует ограничение по объемам вредных выбросов в атмосферу - на время действия режима они должны быть сокращены на 15-20%, так как погодные условия будут препятствовать рассеиванию в воздухе загрязняющих веществ.

Теги
РоссияКемеровская область
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