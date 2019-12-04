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Паводок в Иркутской области

В Приангарье начали выплачивать компенсации пострадавшим от паводка предпринимателям

Первым трем бизнесменам из Тулуна выплатили по 1,5 млн рублей
Предприниматели, пострадавшие от наводнения в Тулуне, во время митинга 29 августа 2019 года Сергей Деревяга/ТАСС
Описание
Предприниматели, пострадавшие от наводнения в Тулуне, во время митинга 29 августа 2019 года
© Сергей Деревяга/ТАСС

ИРКУТСК, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Иркутской области начали выплачивать компенсации затрат на возобновление предпринимательской деятельности бизнесменам региона, пострадавшим от паводка. По 1,5 млн рублей выплатили первым трем предпринимателям из Тулуна, сообщила в среду пресс-служба регионального правительства.

"Первые выплаты по 1,5 млн рублей - компенсацию понесенных затрат и субсидирование части затрат пострадавших субъектов малого и среднего предпринимательства - получили пострадавшие от паводков предприниматели из Тулуна для возобновления деятельности. Документы предпринимателей прошли полную проверку и получили подтверждение. Работа по остальным заявителям ведется. Всего на получение субсидии было подано 359 заявок", - говорится в сообщении.

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Одному из предпринимателей, который занимается грузоперевозками, возместили 1,5 млн за приобретенный самосвал. Жительнице Тулуна, занимающейся производством продуктов питания, компенсировали затраты на приобретение пекарни, еще одной предпринимательнице - на покупку стенда контроля и регулировки углов установки колес, а также приобретение автоматического отопительного котла.

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло во вторник заявил, что пострадавшие от паводка предприниматели в Иркутской области не могут получить компенсации на возобновление своей деятельности, так как из-за отсутствия документов им сложно подтвердить, что они занимаются бизнесом. Всего в Иркутскую область в конце августа из федерального бюджета поступило 500 млн рублей для компенсации предпринимателям затрат на возобновление деятельности после паводка - приобретение и ремонт основных средств, оборудования, аренду помещений.

Летом в Иркутской области прошли две волны паводков. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу. В августе министерство экономического развития Иркутской области сообщало, что суммарные убытки малого и среднего бизнеса в зоне паводка составили 1,6 млрд рублей.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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