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Бывшего врио начальника алтайского ФМС осудили за взятку деньгами и иконами

Александр Жданов получил семь лет колонии строгого режима

БАРНАУЛ, 4 декабря. /ТАСС/. Бывшего врио начальника УФМС по Алтайскому краю и Республике Алтай суд приговорил к семи годам колонии строгого режима за получение взятки в крупном размере, в том числе иконами. Об этом сообщается в среду на сайте СК РФ.

"Бывший врио начальника управления ФМС России по Алтайскому краю и Республике Алтай Александр Жданов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Подсудимому назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с лишением права занимать определенные должности на 5 лет и лишением специального звания - полковник внутренней службы. Кроме того, он должен будет выплатить штраф государству - более 1,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Установлено, что с декабря 2014 года по декабрь 2016-го Жданов получил лично взятку в виде денег и икон в крупном размере от директора филиала ФГУП "Паспортно-визовый сервис" Дмитрия Музалевского, который оказывал физическим и юридическим лицам информационные и консультационные услуги в сфере миграции. Деньги предназначались за принятие юридически значимых решений. Жданов давал указания сотрудникам предлагать заказчикам обращаться за миграционными услугами только в организации, подконтрольные Музалевскому, оказывать помощь и обучение сотрудников унитарного предприятия, не отказывать получателям госуслуг в приеме документов, ранее оформленных за плату сотрудниками паспортно-визового сервиса.

Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Алтайскому краю. В мае 2018 года в отношении Музалевского за мошенничество суд вынес приговор и назначил 3 года лишения свободы условно. С него взыскана сумма в размере 1 миллиона 700 тысяч рублей, наложен арест на имущество и деньги на сумму более 1,1 млн рублей.

Теги
РоссияАлтайский край
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