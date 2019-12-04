Суд в Новосибирске продлил арест фигурантам дела о массовой драке на рынке

НОВОСИБИРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска продлил до 6 февраля срок заключения под стражей подозреваемым по делу о массовой драке на одном из крупнейших плодоовощных рынков за Уралом - Хилокском, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

В начале октября в Новосибирске на прилегающей к Хилокскому рынку территории произошла драка со стрельбой с участием граждан Киргизии, в столкновении в общей сложности принимали участие около 200 человек, 25 из которых были задержаны. Пять человек после конфликта обратились за медицинской помощью, двое были госпитализированы. "Продлить срок содержания под стражей на 2 месяца - до 6 февраля 2020 года", - сказала судья Юлия Близнюк.

Как сообщал ТАСС источник в органах власти, конфликт возник у торговцев рынка с охранной компанией, от услуг которой они отказывались.

В середине октября неоднократной судимый директор новосибирской охранной фирмы Абдирашид Ахмедов и два предполагаемых участника драки были арестованы. Расследуются два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 ("Хулиганство") и ч. 2 ст. 163 ("Вымогательство") УК РФ. 31 октября в Иркутске был задержан 36-летний уроженец Средней Азии, ставший еще одним фигурантом дела.

Хилокский рынок - один из самых крупных плодоовощных рынков Сибири. Торговая площадка находится в Ленинском районе Новосибирска.