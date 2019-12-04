СК начал проверку по факту вождения школьного автобуса пьяным водителем в Омской области

ОМСК, 4 декабря. /ТАСС/. Сотрудники следственного управления СК РФ по Омской области проведут проверку по сообщению СМИ об управлении школьным автобусом водителем в состоянии опьянения. Об этом сообщается на сайте регионального управления ведомства.

Ранее УМВД России по Омской области в соцсетях опубликовало видеоролик, на котором водитель школьного автобуса проходит освидетельствование, в ходе которого у него выявлено состояние алкогольного опьянения.

"Следственными органами СК РФ по Омской области проводится доследственная проверка по сообщению, размещенному в средствах массовой информации, о нахождении водителя школьного автобуса за рулем в нетрезвом состоянии", - говорится в сообщении.

В пресс-службе омского СУ СК ТАСС пояснили, что ГИБДД не сообщала следователям о факте выявления пьяного водителя, основанием для проведения проверки стала информация в местных СМИ. По данным СК, 2 декабря около 09:00 (6:00 мск) сотрудники ГИБДД остановили на трассе Харламово - Таврическое школьный автобус, перевозивший детей на олимпиаду. Проверка водителя показала наличие у него паров алкоголя в количестве 0,219 мг/л. Мужчина был отстранен от вождения, дети были пересажены в другой автобус.

В ходе проверки следователи установят, почему в ходе предрейсового осмотра у водителя не было обнаружено признаков алкогольного опьянения, как соблюдаются перевозчиком (автобус закреплен за районной администрацией) правила обеспечения безопасности пассажиров при перевозке автомобильным транспортом. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Школьный автопарк в Омской области составляет около 600 автобусов, на которых ежедневно добираются до учебных заведений более 12 тыс. детей.