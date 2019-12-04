Центр "Эрмитаж-Сибирь" за первый месяц работы посетили почти 10 тыс. человек

ОМСК, 4 декабря. /ТАСС/. Культурно-просветительный центр "Эрмитаж-Сибирь", который открылся в начале ноября в Омске и стал первым за Уралом представительством Государственного Эрмитажа, посетили за месяц почти 10 тыс. человек. Об этом сообщается в среду на сайте правительства Омской области.

"За неполный месяц центр "Эрмитаж-Сибирь" посетили 9,5 тысяч человек. Это очень хороший показатель для музея, и мы видим, что активность омичей держится в течение месяца. Надеемся, что интерес к музею будет сохраняться и дальше. Со своей стороны мы уже ведем переговоры с Государственным Эрмитажем по поводу следующей выставки, которую надеемся получить в следующем году. <…> Кроме того, в активной стадии формирования выставочный план по омским выставкам", - цитирует пресс-служба директора музея им. М. А. Врубеля, на базе которого открыт "Эрмитаж-Сибирь", Фариду Бурееву.

Она пояснила ТАСС, что музей разработал выставочный план на пять лет и отправил его в Государственный Эрмитаж на согласование. "Сейчас мы ждем ответа. Нам бы очень хотелось, чтобы в следующем году к нам приехала выставка, посвященная [императору] Петру I, ведь Омск - петровский город (Омская крепость, положившая начало Омску, была основана в 1716 году по приказу Петра I, - прим. ТАСС)", - сказала Буреева.

По ее словам, 7 декабря в "Эрмитаж-Сибири" откроется образовательная программа, посвященная представленной сейчас в Омске выставке из собрания Государственного Эрмитажа "Сжимая рукоять меча. Воинская культура и оружейные традиции Ближнего Востока". "Посетителей ждут лекции и экскурсии, о воинской культуре им расскажут и сотрудники нашего музея, лекторы омских вузов, ученые и исследователи", - сказала Буреева.

Центр "Эрмитаж-Сибирь" разместился в новом корпусе Омского музея изобразительных искусств им. М. А. Врубеля, под который выделено историческое здание страхового общества "Саламандра" начала XX века. Реконструкция здания длилась несколько лет, общая сумма работ составила около 700 млн рублей. Только за последние полтора года из бюджета региона по решению губернатора Омской области Александра Буркова было выделено на эти цели около 200 млн рублей. Помимо проведения выставок, в центре "Эрмитаж-Сибирь" музейных работников со всей Сибири будут знакомить с уникальными практиками Эрмитажа по организации выставочной деятельности, реставрации, музейной педагогики и безопасности.