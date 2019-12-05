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Ученые впервые отследили пути миграции обитающих в Сибири соколов-скоп

Эксперимент намерены продолжить в 2020 году, установив GPS-GSM-трекеры на одну-две особи

КРАСНОЯРСК, 5 декабря. /ТАСС/. Орнитологи впервые отследили пути миграции обитающих в Сибири скоп - рыбоядных соколов, внесенных в Красную книгу РФ, установив на двух птицах из Саяно-Шушенского заповедника GPS-GSM-трекеры. Об этом в четверг ТАСС сообщила заместитель директора заповедника Елена Шикалова.

"По скопам, обитающим на территории Сибири, были только предположения, куда они летят на зимовку и какими путями. Достоверных сведений не было и подтвердить эту информацию удалось только благодаря использованию GPS-GSM-трекеров. Их установили на двух особей на территории нашего заповедника. Они полетели в Индию", - сказала замдиректора.

В эксперименте участвовали рожденные в заповеднике Сержик и Усина, к ноябрю птицы успешно добрались до озер, расположенных в северной части Индии. Затем Сержик полетел чуть южнее и погиб, предположительно, сев на опору линии электропередачи. Самка Усина, по наблюдениям орнитологов, пребывает на территории Индии, успешно охотится совместно с другими скопами.

В 2020 году в планах ученых - продолжение эксперимента. Они намерены установить GPS-GSM-трекеры на одну-две особи, чтобы повторить наблюдения этого года.

Саяно-Шушенский заповедник стал первым, где в рамках исследовательского проекта по изучению путей миграции окольцевали скоп. Здесь ежегодно гнездятся 8-10 пар, для участия в проекте орнитологи пометили трех. Данные о координатах птиц начнут поступать во время миграции, когда скопы окажутся в зоне действия мобильной связи.

Государственный природный биосферный заповедник "Саяно-Шушенский" расположен на юге Красноярского края. Его площадь - более 390 тыс. га. Здесь обитают краснокнижный лесной северный олень, ирбис, манул и 17 краснокнижных видов птиц, включая скопу.

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