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Бюджет Красноярского края на 2020 год утвержден с дефицитом в 2,5% от доходов

Дефицит бюджета составит 5,9 млрд рублей
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© Дмитрий Мармышев/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 5 декабря. /ТАСС/. Законодательное собрание Красноярского края приняло во втором, окончательном чтении, проект бюджета региона на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы, дефицит бюджета на 2020 год составит 5,9 млрд рублей, говорится в тексте документа, утвержденного краевым парламентом в четверг.

"Утвердить основные характеристики краевого бюджета на 2020 год <…> Дефицит краевого бюджета в сумме 5964596,1 тыс. рублей", - говорится в тексте документа, принятого депутатами. Дефицит бюджета составит около 2,5% от доходов.

Согласно тексту документа, доходы бюджета на 2020 год утверждены в сумме 248,6 млрд рублей, расходы - 254,5 млрд рублей. В 2021 и 2022 годах доходы и расходы равны. В 2021 году они составят 258,2 млрд рублей, в 2022 - 266,1 млрд рублей.

"Представленный законопроект отвечает нуждам Красноярского края, жителей. Он учитывает наши стратегические задачи по реализации национальных проектов, развитию муниципальных образований и социальной поддержке населения", - заявил после принятия бюджета председатель профильного комитета Заксобрания Владимир Чащин. Он также отметил, что между первым и вторым чтениями параметры бюджета на 2020 год не изменились.

За принятие бюджета проголосовали 43 депутата, против и воздержавшихся не было.

Верхний предел государственного долга установлен на 1 января 2021 года в сумме 101,284 млрд рублей, на 1 января 2022 года в сумме 101,082 млрд рублей, на 1 января 2023 года - 99,134 млрд рублей.

Ранее министр финансов края Владимир Бахарь отмечал, что дефицит бюджета на 2020 год носит технический характер и будет покрыт за счет остатков средств на счетах краевого бюджета за 2019 год.

Бюджет на 2019 год изначально был принят с доходами в 223,7 млрд рублей, расходами в 237,1 млрд рублей, дефицитом в 13,4 млрд рублей. После корректировок доходы бюджета составляют 259,3 млрд рублей, расходы - 254,4 млрд рублей, профицит - 4,9 млрд рублей.

Теги
РоссияКрасноярский край
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