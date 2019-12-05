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Арест экс-министра лесного комплекса Иркутской области продлили еще на три месяца

Сергея Шеверду обвиняют в превышении должностных полномочий при вырубке леса в заказнике "Туколонь"

ИРКУТСК, 5 декабря. /ТАСС/. Кировский районный суд Иркутска в четверг продлил на три месяца срок содержания под стражей бывшего министра лесного комплекса региона Сергея Шеверды, который обвиняется в превышении должностных полномочий при вырубке леса в заказнике "Туколонь". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Срок содержания под стражей Шеверды Сергея Васильевича продлен до 9 марта 2020 года", - сказал собеседник агентства.

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Дело в отношении Шеверды было возбуждено 10 июня 2018 года. По версии следствия, он не принял мер к расторжению незаконно заключенных договоров на проведение сплошных санитарных рубок в заказнике регионального значения "Туколонь". 6 июня 2019 года Шеверду задержали в аэропорту Шереметьево, в тот же день его доставили в Иркутск. По решению суда он отправлен под арест. Ему предъявлены обвинения по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий"), ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 260 УК РФ ("Пособничество незаконной рубке лесных насаждений"), ч. 5 ст. 33, ст. 262 УК РФ ("Пособничество нарушению режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов"). В конце августа Шеверда подал в отставку с поста министра.

По уголовному делу также проходят временно замещавший должность руководителя службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области Алексей Туги, директор ОГАУ "Казачинско-Ленский лесхоз" Геннадий Рыков и инженер-лесопатолог отдела защиты леса и лесопатологического мониторинга Центра защиты леса Иркутской области Александр Владимиров. В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий"), ч. 3 ст. 260 УК РФ ("Незаконная рубка лесных насаждений"), ст. 262 УК РФ ("Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов").

Незаконные вырубки ценной древесины в Туколони были обнаружены в марте 2018 года. По версии следствия, фигуранты уголовного дела назначили и согласовали сплошные санитарные рубки в заказнике, хотя необходимости в них не было. На площади 120 га был вырублен здоровый, как полагает следствие, лес. Ущерб составил около 748 млн рублей.

Теги
РоссияИркутская область
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