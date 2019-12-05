Новосибирске власти вновь запросили у Минкультуры средства для ремонта театра Афанасьева

"Мы направили повторную заявку с просьбой пересмотреть сроки финансирования (реконструкции) на 2020-21 гг. Сейчас мы ждем соответствующего ответа от Министерства культуры РФ, готовы ли они будут перенести финансирование на ближайший год. Ответ ожидается в течение этого календарного года", - сказал министр.

НОВОСИБИРСК, 5 декабря. /ТАСС/. Власти Новосибирской области повторно направили заявку в Министерство культуры РФ на выделение средств для ремонта здания для Новосибирского драмтеатра под руководством Сергея Афанасьева, сообщил в пятницу в пресс-центре ТАСС замминистра культуры региона Евгений Сазонов.

Министр культуры РФ Владимир Мединский ранее в ходе рабочей поездки в Новосибирск ознакомился с проектом реконструкции здания и заявил, что Минкультуры РФ готово поддержать его. Однако финансирования на эти цели регион пока не получил.

Театр Афанасьева на протяжении всей своей истории - около 30 лет - не имеет собственной сцены. Он неоднократно переезжал на разные площадки: размещался в здании театра "Дом актера", в ДК им. Октябрьской революции, кинотеатре "Победа" и в последние годы - в подвале. В 2017 году мэрия Новосибирска решила предоставить театру помещение, которое ранее занимал кинотеатр "Пионер", предварительно проведя реконструкцию, на которую необходимо около 450 млн рублей.

В середине ноября худрук театра заявил, что намерен покинуть свой пост после более чем 30-летнего руководства учреждением, поскольку не имеет необходимых условий для работы - арендодатель требовал от учреждения освободить часть помещений, что ставило под угрозу существование театра. Власти пообещали урегулировать конфликт, позднее Афанасьев забрал заявление об увольнении, а вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова сообщила ТАСС, что театр может переехать на новую временную площадку до завершения реконструкции предназначенного для него здания.