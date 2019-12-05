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Пассажиропоток аэропорта Барнаул в 2019 году составит рекордные 532 тыс. человек

Наибольшее количество пассажиров зафиксировано на рейсах в Москву, Казань, Красноярск, Томск

БАРНАУЛ, 5 декабря. /ТАСС/. Аэропорт Барнаул им. Г. С. Титова по итогам 2019 года примет более 532 тыс. человек, это станет историческим максимумом. В перспективе количество пассажиров, которых сможет принять аэропорт, достигнет 600 тыс. человек, сообщил журналистам в четверг гендиректор авиапредприятия "Алтай" Виталий Архипенко.

"Основной показатель - 532 тыс. человек будет по году, это абсолютный максимум, в 2018 году было принято 507 тыс. пассажиров, в 2017 году - 521 тыс. пассажиров. Это дает предпосылки нам заглядывать в будущее на цифру 600 тыс. пассажиропотока", - сказал Архипенко.

Он отметил, что предприятие готово обслуживать и большее количество людей, но это зависит от интересов авиакомпаний. По словам Архипенко, прибыль предприятия в 2019 году (до налогообложения) составила 78 млн рублей. Это те средства, которые авиапредприятие с разрешения собственника может инвестировать в развитие и модернизацию в 2020 году.

По словам заместителя министра транспорта края, начальника управления по транспорту Дмитрия Коровина, в 2020 году продолжится субсидирование рейсов в регионе: в 2020 году объем субсидий составит 49 млн рублей к 37 млн в 2019 году. По его словам, наибольший пассажиропоток в 2019 году на московских рейсах - порядка 400 тыс. человек, популярны также рейсы в Казань, Красноярск, Томск.

Аэропорт Барнаул был построен в 1965 году. Собственники "Авиапредприятия "Алтай", в структуру которого входит комплекс аэропорта, - администрация Алтайского края с 52% акций и компания "Новапорт" с 48%. Ранее рассматривался вариант строительства нового международного терминала стоимостью около 700 млн рублей. Позже было решено, что более целесообразно реконструировать имеющееся здание под международный терминал, а рядом построить пристройку-терминал размером 8 тыс. кв. метров для российских рейсов. Реконструкция терминала аэропорта по предварительным оценкам, обойдется в 2,4 млрд рублей.

Теги
РоссияАлтайский край
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