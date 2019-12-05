Установка в Новосибирске "умных остановок" обойдется в 310 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 5 декабря. /ТАСС/. Мэрия Новосибирска подготовила концепцию размещения в городе 250 "умных остановок". Конкурс планируется объявить в первом квартале 2020 года, сообщил в четверг журналистам начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии Максим Леоненко.

"Концепция проекта "умные остановки" предполагает проведение конкурсных процедур... на 250 остановочных павильонов. Она будет в себя включать "умный блок" с возможностью построения маршрутов, связи с оперативными службами 112", - рассказал Леоненко. "Стоимость концессии, <…> по предварительным данным, составляет порядка 310 млн рублей", - добавил он.

По его словам, остановки должны быть оснащены системами видеонаблюдения.

Леоненко также рассказал, что из 250 остановок 156 предполагается совместить с "объектами дорожного сервиса" - торговыми павильонами. 94 будут размещены без павильонов, но функционал всех "умных остановок" будет одинаков.

Власти рассчитывают, что проект будет окупаться за счет павильонов, размещенных на остановочных комплексах. Леоненко в этой связи отметил, что мэрия "не делает запрета" на сдачу в аренду этих павильонов для представителей малого бизнеса.