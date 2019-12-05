{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Установка в Новосибирске "умных остановок" обойдется в 310 млн рублей

Планируется установить 250 остановочных павильонов, которые будут включать в себя "умный блок" с возможностью построения маршрутов, связи с оперативными службами

НОВОСИБИРСК, 5 декабря. /ТАСС/. Мэрия Новосибирска подготовила концепцию размещения в городе 250 "умных остановок". Конкурс планируется объявить в первом квартале 2020 года, сообщил в четверг журналистам начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии Максим Леоненко.

"Концепция проекта "умные остановки" предполагает проведение конкурсных процедур... на 250 остановочных павильонов. Она будет в себя включать "умный блок" с возможностью построения маршрутов, связи с оперативными службами 112", - рассказал Леоненко. "Стоимость концессии, <…> по предварительным данным, составляет порядка 310 млн рублей", - добавил он.

По его словам, остановки должны быть оснащены системами видеонаблюдения.

Леоненко также рассказал, что из 250 остановок 156 предполагается совместить с "объектами дорожного сервиса" - торговыми павильонами. 94 будут размещены без павильонов, но функционал всех "умных остановок" будет одинаков.

Власти рассчитывают, что проект будет окупаться за счет павильонов, размещенных на остановочных комплексах. Леоненко в этой связи отметил, что мэрия "не делает запрета" на сдачу в аренду этих павильонов для представителей малого бизнеса.

Теги
РоссияНовосибирская область
Реклама на ТАСС
Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
Росприроднадзор сообщил о планах отловщика вывезти за рубеж моржей из "китовой тюрьмы"
Глава ведомства Светлана Радионова сообщила, что Росприроднадзор не может дать на это разрешения, пока не проверит все документы и законность вылова животных
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС