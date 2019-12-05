{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Кузбассе при ремонте церкви обрушились строительные леса

По данным источника ТАСС, пострадали четыре человека

КЕМЕРОВО, 5 декабря. /ТАСС/. Обрушение строительных лесов произошло при ремонте церкви в кузбасском городе Юрга, пострадали четыре человека, сообщил ТАСС в четверг источник в оперативных службах региона.

"В Юрге при проведении ремонтных работ в церкви произошло обрушение строительных лесов. Пострадали четыре человека, они получили травмы различной степени тяжести. Один из пострадавших направлен на амбулаторное лечение, трое госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести в травматологическом отделении местной больницы. Один из них нуждается в оперативном лечении, медики готовят его к операции.

Теги
РоссияКемеровская область
Реклама на ТАСС
Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
Росприроднадзор сообщил о планах отловщика вывезти за рубеж моржей из "китовой тюрьмы"
Глава ведомства Светлана Радионова сообщила, что Росприроднадзор не может дать на это разрешения, пока не проверит все документы и законность вылова животных
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС