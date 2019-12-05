В Кузбассе при ремонте церкви обрушились строительные леса

КЕМЕРОВО, 5 декабря. /ТАСС/. Обрушение строительных лесов произошло при ремонте церкви в кузбасском городе Юрга, пострадали четыре человека, сообщил ТАСС в четверг источник в оперативных службах региона.

"В Юрге при проведении ремонтных работ в церкви произошло обрушение строительных лесов. Пострадали четыре человека, они получили травмы различной степени тяжести. Один из пострадавших направлен на амбулаторное лечение, трое госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести в травматологическом отделении местной больницы. Один из них нуждается в оперативном лечении, медики готовят его к операции.