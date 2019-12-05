Жители 20 иркутских муниципалитетов изменили способ начисления платы за вывоз ТКО

ИРКУТСК, 5 декабря. /ТАСС/. Власти и жители 20 муниципалитетов Иркутской области с 2020 года решили изменить способ начисления платы за вывоз мусора и выставлять счета, исходя из числа прописанных человек, а не из количества квадратных метров, как это происходит сейчас. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Всего в Иркутской области более 450 муниципалитетов.

"20 муниципалитетов Иркутской области перейдут на способ начисления платы за ТКО, исходя из количества прописанных человек", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ТАСС пояснили, что желание изменить способ начисления платы жители этих территорий высказали, полагая, что им будет выгоднее платить, исходя из числа прописанных в их жилье человек. Местные власти провели голосование среди населения - это обязательное условие, при соблюдении которого муниципалитет имеет право поменять способ начисления платы. После этого пакет документов, в том числе результаты голосования, направили в областное Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта. Среди этих муниципалитетов такие крупные города региона, как Ангарск, Усть-Илимск, Бодайбо, Черемхово.

Однако, как сообщили ТАСС в пресс-службе, власти этих территорий опасаются, что смена способа начисления платы приведет не к уменьшению сумм в платежках, как полагают жители, а к увеличению. Это уже произошло в Братске, Саянске и Тайшете, которые перешли на способ начисления платы за вывоз мусора, исходя из числа проживающих, с 1 июля 2019 года. Например, в Братске только у 32% граждан плата снизилась, а у 68% поднялась.

В России 1 января 2019 года началась реформа обращения с твердыми коммунальными отходами. Ответственность за вывоз мусора перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным правительствами субъектов РФ по конкурсу. В Иркутской области выбрали два таких оператора и определили, что начислять плату за вывоз мусора будут, исходя из площади помещений. Весной правительство региона ало муниципалитетам право самим выбирать способ начисления платы.