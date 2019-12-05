Томский ЧОП подозревают в заключении незаконных контрактов на охрану детсадов и школ

ТОМСК, 5 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Следственного комитета по материалам регионального управления ФСБ возбудили уголовное дело в отношении главы томского частного охранного предприятия, который, по версии следствия, незаконно заключил на 15,5 млн рублей контракты на охрану 37 государственных учреждений в Томской, Новосибирской и Тюменской областях, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области на основании материалов регионального управления ФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171 УК РФ ("Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, глава частного охранного бизнеса заключил контракты на охрану 37 госучреждений в Тюменской, Новосибирской и Томской областях. При этом лицензии на этот вид деятельности у него не было, о чем подозреваемый знал. Незаконный доход от сделок составил более 15,5 млн рублей.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального управления СК, томская компания заключала контракты на охрану детсадов, школ и учреждений здравоохранения в Тюмени, Каменске и Ишиме (Тюменская область), в Болотном (Новосибирская область), а также в томском городе нефтяников Стрежевой. В офисе ЧОП уже прошли обыски, в ходе которых изъяты компьютерная техника и документация, допрашиваются свидетели. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.