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Суд в Кемерове оставил в силе приговор экс-студентке, осужденной за убийство преподавателя

Весной она совершила убийство 82-летнего педагога кафедры фтизиатрии Кемеровского медицинского университета и украла у нее деньги и ценные вещи на общую сумму около 300 тыс. рублей

КЕМЕРОВО, 5 декабря. /ТАСС/. Судебная коллегия по уголовным делам в Кузбассе отклонила апелляционную жалобу бывшей студентки Кемеровского медицинского университета, осужденной на 10,5 года колонии за убийство 82-летней преподавательницы. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

"Приговор суда был обжалован осужденной и ее защитником. Судебная коллегия по уголовным делам Кемеровского областного суда доводы апелляционных жалоб об отсутствии умысла на убийство и чрезмерную суровость назначенного наказания признала необоснованными. Приговор Ленинского районного суда Кемерова оставлен без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - сообщили в пресс-службе.

В сентябре этого года Ленинский районный суд Кемерова вынес обвинительный приговор бывшей студентке медицинского университета. Установлено, что весной она совершила убийство 82-летнего педагога кафедры фтизиатрии и украла у нее деньги и ценные вещи на общую сумму около 300 тыс. рублей. О преступлении стало известно после того, как преподаватель не пришла на экзамен. Коллеги пришли к ней домой и обнаружили тело пожилой женщины с травмами головы. В ходе судебных разбирательств установлено, что осужденная нанесла потерпевшей около 40 ударов гантелью.

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РоссияКемеровская область
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