В Канске к лету 2020 года планируют избавиться от отходов лесопереработки

КАНСК /Красноярский край/, 5 декабря. /ТАСС/. Отходы от переработки древесины в Канске, одном из крупнейших в Красноярском крае центров лесопереработки, должны быть ликвидированы к лету 2020 года. Об этом в четверг сказал губернатор региона Александр Усс на совещании по реализации новой лесной политики в крае.

В Канске сосредоточено много предприятий по переработке леса, за годы их деятельности накопилось большое количество отходов, прежде всего опилок. Периодически на таких свалках происходят возгорания. В мае 2017 года на лесоперерабатывающем предприятии в Канске произошел пожар, который перекинулся на городские улицы. Огонь тогда уничтожил 78 домов, погибли два человека.

"Мы ставим задачу <...>, чтобы к летнему сезону здесь не было больше отходов лесопиления. Мы должны закрыть тему за шесть месяцев, несмотря на то, что проблемы накапливались годами", - сказал Усс.

Он также сообщил, что для каждого предприятия отрасли будут разработаны производственно-технологические паспорта, требования к которым будут оформлены краевым законом в первом квартале 2020 года. "Параметры этих требований будут включать технологию производства, условия труда и безотходное производство", - сказал губернатор.

Канск - второй по мощности центр лесопереработки в Красноярском крае. По словам министра лесного хозяйства края Димитрия Маслодудова, только за девять месяцев текущего года при производстве древесины было получено около 361 тыс. кубометров отходов. Часть из них были переработаны, но около 125 тыс. кубометров остались неиспользованными.

Сейчас в городе действуют и готовятся к запуску несколько предприятий по переработке древесных отходов в топливные пеллеты.