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В Красноярске пресечена деятельность группы судебных приставов, похитивших 3 млн рублей

По данным полиции, группировка состояла из действующих и бывших сотрудников службы

КРАСНОЯРСК, 5 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Красноярске пресекли деятельность группировки, состоящей из действующих и бывших сотрудников службы судебных приставов, похитивших 3 млн рублей. Об этом в четверг на пресс-конференции сообщил начальник регионального главка МВД Александр Речицкий.

"Буквально вчера совместно с руководством управления службы судебных приставов была пресечена деятельность группы лиц, состоявшей из бывших и действующих судебных приставов, которые с использованием должностных документов похитили 3 млн рублей со счетов управления службы судебных приставов по краю", - сказал Речицкий, добавив, что деньги поступили на счета управления по исполнительным листам.

Речицкий сообщил, что следственное управление СК РФ возбудило по данному факту уголовное дело.

Теги
РоссияКрасноярский край
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