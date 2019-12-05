В Красноярске пресечена деятельность группы судебных приставов, похитивших 3 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 5 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Красноярске пресекли деятельность группировки, состоящей из действующих и бывших сотрудников службы судебных приставов, похитивших 3 млн рублей. Об этом в четверг на пресс-конференции сообщил начальник регионального главка МВД Александр Речицкий.

"Буквально вчера совместно с руководством управления службы судебных приставов была пресечена деятельность группы лиц, состоявшей из бывших и действующих судебных приставов, которые с использованием должностных документов похитили 3 млн рублей со счетов управления службы судебных приставов по краю", - сказал Речицкий, добавив, что деньги поступили на счета управления по исполнительным листам.

Речицкий сообщил, что следственное управление СК РФ возбудило по данному факту уголовное дело.