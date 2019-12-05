Томская область направит 859 млн рублей на доплаты неработающим пенсионерам в 2020 году

ТОМСК, 5 декабря. /ТАСС/. Федеральный бюджет выделит в 2020 году Томской области 713 млн рублей на социальную доплату неработающим пожилым людям, пенсия которых ниже установленного регионом прожиточного минимума. Как сообщила в четверг журналистам глава областного департамента социальной защиты населения Марина Киняйкина, еще 146 млн рублей на эти цели будет выделено из бюджета региона.

"Федеральный бюджет софинансирует эту выплату. Пропорция [софинансирования] очень хорошая: 713 млн рублей - это средства федерального бюджета и 146 млн рублей - это средства областного бюджета", - сказала Киняйкина. Она уточнила, что выплату будут получать около 29 тыс. пенсионеров Томской области.

Прожиточный минимум для пенсионеров Томской области вырастет в 2020 году на 7,9% и составит 9 тыс. 546 рублей. Поскольку утвержденная Законодательным собранием региона сумма превышает федеральный норматив - 9 тыс. 311 рублей, разницу между федеральным и региональным нормативом будет оплачивать бюджет Томской области.