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В Западной Сибири установилась аномально теплая погода

Потепление продержится до конца недели

НОВОСИБИРСК, 5 декабря. /ТАСС/. Аномально высокая для декабря температура установилась в Западной Сибири с приходом воздушных масс из районов Казахстана и Средней Азии, она продержится до конца недели. Такие погодные условия нетипичны для Сибири, но периодически возникают, сообщил в четверг ТАСС пресс-секретарь ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС" Ренад Ягудин.

"Температурный фон в последние дни был выше климатической нормы на 2-7 градусов, а на Алтае вчера был выше на 10 градусов. Это связано с тем, что атмосферные потоки на территорию Западной Сибири принесут воздушные массы из районов Казахстана и Средней Азии. Вчера в Кемеровской области и на Алтае отмечались оттепели интенсивностью до 1-2 градусов тепла. В Новосибирской области температура была от 1 до 7 градусов ниже нуля", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что потепление продолжится в пятницу, затронув другие регионы Сибири, и продержится до конца недели. Ягудин отметил, что такая погода для сибирской зимы нетипична, но не уникальна - так, прошлой зимой высокие температуры наблюдались в феврале, но декабрь был холодным. Такие периоды связаны с глобальными климатическими изменениями и влиянием глобального потепления, отметил собеседник агентства.

Сейчас самую высокую температуру - до пяти градусов выше нуля - синоптики ожидают 7 декабря на Алтае. Также в регионе прогнозируют усиление ветра до опасных пределов в 25-27 м/с и сильные осадки. В гидрометцентре отмечают, что мокрый снег, гололед и метели затруднят движение транспорта и усложнят работу коммунальных служб.

Жители сибирских регионов активно делятся в социальных сетях информацией о теплой погоде и связанных с ней нетипичных для зимы явлениях. Так, в Новосибирске распространяется информация о том, что горожане видели цветущую вербу.

Теги
РоссияАлтайский крайАлтайКемеровская областьНовосибирская область
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