Предпринимателям Иркутской области сделают перерасчет платы за вывоз мусора за 2019 год

ИРКУТСК, 5 декабря. /ТАСС/. Региональный оператор по обращению с отходами "РТ-нэо" сделает перерасчет платы за вывоз мусора предпринимателям Иркутской области за 2019 год в связи с тем, что многие из них оплачивают эту услугу по нормативам, значительно превышающим фактические объемы его накопления. Об этом в четверг сообщил учредитель компании Артем Мищенко в Законодательном собрании региона на совещании по теме реализации реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

В мае группа предпринимателей из Иркутска, Ангарска и Усолье-Сибирского обратилась с иском в суд, в котором требует от регионального Министерства жилищной политики пересмотреть нормативы накопления ТКО. По словам предпринимателей, нормативы были установлены без проведения замеров образования отходов, поэтому для некоторых они оказались больше, чем фактические объемы накопления. Из-за этого предприниматели в 2019 году стали платить за вывоз мусора до 20 раз больше, чем платили ранее. Иск находится на стадии рассмотрения.

"Мы хотим всех по возможности, у кого есть площадки [для сбора мусора], кто ведет учет, перевести на факт (оплату не по нормативу, а по фактическому объему накопления отходов - прим. ТАСС), сделать перерасчет с 1 января [2019 года]. Сейчас мы пытаемся понять, в какой форме [можно] восстановить учет [фактического накопления]. Мы себе заложили неделю, чтобы разобраться, как мы восстановим факт, после этого дадим всем возможность предоставить данные, сделаем перерасчет", - сказал Мищенко.

Как сообщил на совещании председатель Заксобрания Сергей Сокол, после начала реформы обращения с ТКО 1 января 2019 года от предпринимателей в адрес депутатов стали поступать жалобы на большие счета за вывоз мусора. "Иногда это десятки тысяч рублей в месяц. Есть компании небольшие, у которых максимум один контейнер мусора, но, согласно нормативам, им выставляют за 20-30 контейнеров. Это очевидное нарушение гражданских прав и необоснованный рост издержек для предпринимателей", - сказал он.

По словам Сокола, он попросил руководство регионального оператора рассмотреть также возможность ограничить плату за вывоз мусора для многодетных семей в тех случаях, когда она взимается, исходя из числа прописанных, а также для одиноких пенсионеров, проживающих в больших домах или квартирах в территориях, где счета выставляются, исходя из площади жилья.

В России 1 января 2019 года началась реформа обращения с ТКО. Ответственность за вывоз мусора перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным правительствами субъектов РФ по конкурсу. В Иркутской области были выбраны два оператора, также было определено, что начислять плату за вывоз мусора будут исходя из площади помещений. Весной правительство региона дало муниципалитетам право самим выбирать способ начисления платы.