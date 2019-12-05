{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Несколько моржей из "китовой тюрьмы" купил новосибирский дельфинарий

Количество морских животных и их возраст в компании "Дельфиния" не уточнили

НОВОСИБИРСК, 5 декабря. /ТАСС/. Новосибирский центр океанографии и морской биологии "Дельфиния" (ООО "Акватория") приобрел моржей у отловщиков морских животных для "китовой тюрьмы" в Приморье, сейчас моржи содержатся на базе, сообщил ТАСС в четверг представитель "Дельфинии" Антон Нагорняк.

"Да, компания "Акватория" купила моржей, они содержатся на базе", - сказал Нагорняк.

На эту тему
Что известно о "китовой тюрьме" в Приморье

Месторасположение базы, а также количество моржей и их возраст Нагорняк не уточнил. Он отметил, что компания подала документы, необходимые для регистрации приобретения в СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения), однако ответа пока не получила.

Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин 3 декабря поручил Росприроднадзору провести проверку бухты Средняя в Приморском крае, где располагается реабилитационный центр для морских животных, прозванный "китовой тюрьмой", в связи с сообщениями о незаконном содержании в ней моржат.

Также сообщалось, что Владивостокская природоохранная прокуратура по поручению Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры проводит проверку в бухте Средней в части законности содержания и вылова моржей, находящихся там. Результаты проверки должны быть известны 13 декабря.

Теги
РоссияНовосибирская область
Реклама на ТАСС
Паводок в Иркутской области
Жилье приобрели 65% пострадавших при паводках в Приангарье семей
По словам вице-премьера Виталия Мутко, на проведение капремонта выдано в общей сложности более 2,5 тыс. свидетельств
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС