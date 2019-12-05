Несколько моржей из "китовой тюрьмы" купил новосибирский дельфинарий

"Да, компания "Акватория" купила моржей, они содержатся на базе", - сказал Нагорняк.

НОВОСИБИРСК, 5 декабря. /ТАСС/. Новосибирский центр океанографии и морской биологии "Дельфиния" (ООО "Акватория") приобрел моржей у отловщиков морских животных для "китовой тюрьмы" в Приморье, сейчас моржи содержатся на базе, сообщил ТАСС в четверг представитель "Дельфинии" Антон Нагорняк.

Месторасположение базы, а также количество моржей и их возраст Нагорняк не уточнил. Он отметил, что компания подала документы, необходимые для регистрации приобретения в СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения), однако ответа пока не получила.

Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин 3 декабря поручил Росприроднадзору провести проверку бухты Средняя в Приморском крае, где располагается реабилитационный центр для морских животных, прозванный "китовой тюрьмой", в связи с сообщениями о незаконном содержании в ней моржат.

Также сообщалось, что Владивостокская природоохранная прокуратура по поручению Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры проводит проверку в бухте Средней в части законности содержания и вылова моржей, находящихся там. Результаты проверки должны быть известны 13 декабря.