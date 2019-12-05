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Паводок в Иркутской области
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Жилье приобрели 65% пострадавших при паводках в Приангарье семей

По словам вице-премьера Виталия Мутко, на проведение капремонта выдано в общей сложности более 2,5 тыс. свидетельств

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Число пострадавших при паводках в Иркутской области семей, которые смогли приобрести новое жилье, достигло 4 тыс. 481 - 65% от общего числа пострадавших, сообщил в четверг вице-премьер Виталий Мутко на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС.

"Всего 4481 семья [приобрели] оплаченное жилье, я так понимаю, - это 65% от списка 6 тыс. 900", - сказал он.

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По словам Мутко, на проведение капитального ремонта за последнюю неделю выданы 175 свидетельств, в общей сложности - 2 тыс. 258 свидетельств на общую сумму 716 млн рублей, что составляет 82% от числа семей, имеющих право на проведение капитального ремонта после паводков. "Всего здесь у нас 1041 аванс оплачен - это достаточно мало", - добавил вице-премьер.

Говоря о предоставлении нового жилья, Мутко отметил, что за неделю "практически ничего не изменилось". " Всего 185 заявлений на 38 квартир и 147 ИЖС. За неделю заключено 16 договоров, всего - 45. Это небольшая цифра", - пояснил он.

Не определены границы более 130 зон подтопления

Границы зон подтопления после паводков в Иркутской области до сих не определены на 137 участках. Провели эту работу власти муниципалитетов и региона только в семи из более 100 населенных пунктов, сообщил также Мутко.

"По определению границ - необходимо определить 137 зон [подтопления]. Пока определены только границы в зонах подтопления в Тулуне, Нижнеудинске и еще пяти населенных пунктах", - сказал он, отметив, что сейчас эта работа муниципалитетами и регионом "не делается".

Вопрос перевода на бюджет студентов из зоны подтопления еще не решен

Как сообщил вице-премьер, вопрос перевода на бюджет 135 студентов платных отделений первых и вторых курсов, проживающих в населенных пунктах, пострадавших при июньских паводках в Иркутской области, все еще не решен.

Ранее Мутко поручал решить его до 15 ноября.

"Из 505 студентов, обучающихся на 1-2-х курсах, 52 студента переведены на бюджетные места, 318 студентов получили компенсации в размере 100%, которой они оплатили [обучение]. По 135 студентам вопрос до сих пор пока не решен", - сказал он.

Выплаты компенсаций не завершены

Выплаты по 10 и 50 тыс. рублей пострадавшим до сих пор производятся, за прошедшую неделю их получили еще 114 человек, сообщил вице-премьер.

"Все выплаты должны быть завершены. Я посмотрел по цифрам - еще у нас появляются выплаты по 10 тысяч, по 50. <...> За последнюю неделю я посмотрел - 75 человек получили выплаты по 10 тысяч рублей, еще 39 - по 50 тысяч, 21 - по 100 тысяч", - сказал он.

Мутко попросил власти региона пояснить, почему до сих пор появляются пострадавшие при паводках, которые еще не получили выплаты по 10 тысяч рублей.

Согласно информации из материалов к правкомиссии, выплаты по 10 тыс. рублей в настоящее время получили 46 тыс. 818 человек, пострадавших при паводках, по 50 тыс. рублей - 6 тыс. 500 человек, по 100 тыс. рублей - 17 тыс. 505 человек.

Летом в Иркутской области прошли две волны паводков. В результате погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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