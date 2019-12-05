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В омском вузе открылась первая за Уралом лаборатория с российскими компьютерами "Эльбрус"

Помимо обучения студентов специфике отечественного процессора, преподаватели ОмГТУ будут разрабатывать учебно-методические пособия по новому направлению
Описание
© Алексей Петров/ТАСС

ОМСК, 5 декабря. /ТАСС/. Первая за Уралом лаборатория по изучению отечественных вычислительных компьютеров на базе процессоров "Эльбрус" открылась в четверг в Омском государственном техническом университете (ОмГТУ). В лаборатории, которой омский производитель систем на основе "Эльбруса" - компания "Битблэйз" - передала сервер и систему хранения данных, помимо обучения студентов специфике отечественного процессора, преподаватели будут разрабатывать учебно-методические пособия по новому направлению.

"Это первая такая лаборатория в вузе за Уралом - такие лаборатории есть еще в Москве, где с ними работает [разработчик "Эльбрусов" АО] МЦСТ. У нас уже есть два преподавателя, ребятам будет организован доступ к этим платформам. Будем проводить лабораторные работы с использованием этих серверов, будем делать учебно-методические пособия. На пособия по отечественной технике сегодня колоссальный спрос", - рассказал ТАСС начальник управления информатизации ОмГТУ, заведующий кафедрой "Комплексная защита информации" Павел Ложников.

По словам генерального директора компании "Битблэйз" Максима Копосова, с переданным лаборатории сервером на базе процессора "Эльбрус-8С" может работать сразу целый класс студентов. "К нему могут подключаться удаленно сразу 20 компьютеров, выполнять лабораторные работы. Есть масса возможностей по работе с сервером и хранением данными, и самое главное - это оборудование [на базе процессоров "Эльбрус"] повсеместно внедряется", - рассказал ТАСС Копосов.

Он добавил, что компания, передавая два компьютера ОмГТУ, поможет обеспечить рынок труда специалистами по отечественному процессору. "Если говорить в долгосрочной перспективе, то мы надеемся на то, что другие последуют нашему примеру, что такие лаборатории будут открываться в других вузах, в других регионах, и будет выпущено новое поколение специалистов, которые будут уметь работать с вычислительной техникой на "Эльбрусах". Конечно, тогда и спрос на наши системы вырастет", - сказал руководитель компании.

МЦСТ (Московский центр SPARC-технологий) - российская компания, разработчик высокопроизводительных микропроцессоров, микроконтроллеров и управляющих вычислительных комплексов. С 2016 года компания начала серийное производство процессора "Эльбрус-8С", который имеет восемь процессорных ядер и пиковую производительность 250 гигафлопс (250 миллиардов операций с плавающей запятой за одну секунду).

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