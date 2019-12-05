В Новосибирске построят центр активного долголетия для пожилых и людей с инвалидностью

НОВОСИБИРСК, 5 декабря. /ТАСС/. Мэрия Новосибирска планирует в 2020 году приступить к реализации проекта по строительству в городе центра по оздоровлению и реабилитации пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья стоимостью 1 млрд рублей. Проект предполагается реализовать по концессии, сообщила ТАСС в четверг начальник департамента по социальной политики мэрии города Ольга Незамаева.

"Центр активного долголетия планируется реализовать по концессии, создание подобного объекта - отдельного современного комплекса с собственной территорией и парком - позволит ежегодно предоставлять услуги в сфере реабилитации, профилактики и оздоровления более 29 тысячам человек. Стоимость проекта составит около 1 млрд рублей", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что проект предполагает создание на базе единого многофункционального центра нескольких социально-оздоровительных площадок. В частности, в нем будут действовать программы по оздоровлению и реабилитации пациентов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и нервной систем и онкологическими заболеваниями. В центре также будет работать комплексная гериатрическая программа по оздоровлению.

"Мощности будущего центра активного долголетия предполагают размещение более 250 человек, в том числе мощности коечного фонда - 110 койко-мест", - уточнила Незамаева.

По ее словам, в трех отделениях центра будут функционировать площадки как постоянного, так и временного проживания для нуждающихся в постоянном уходе, а также людей, способных обходиться без посторонней помощи. В настоящее время утверждена концепция проекта, конкурс на поиск инвестора планируется объявить в 2020 году. Центр активного долголетия будет предоставлять площадку не только для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья, но также принимать всех новосибирцев, которым необходима профессиональная помощь.

В четверг департамент социальной политики мэрии и Агентство инвестиционного развития Новосибирской области (АИР) подписали соглашение о сотрудничестве на форуме "Инвестируй в Новосибирск". Как пояснила Незамаева, соглашение в том числе подразумевает совместную работу департамента и АИР по привлечению предпринимателей в социальную сферу. АИР будет оказывать содействие в строительстве центра.