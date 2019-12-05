Субсидируемый рейс Барнаул - Новосибирск со 2 января 2020 года запустит S7 Airlines

БАРНАУЛ, 5 декабря. /ТАСС/. S7 Airlines запустит авиарейс Барнаул - Новосибирск со 2 января 2020 года. Частота рейса будет пять раз в неделю, сообщил журналистам в четверг заместитель министра транспорта Алтайского края, начальник управления по транспорту Дмитрий Коровин.

Расстояние от Барнаула до Новосибирска по федеральному Чуйскому тракту - более 230 км, время в пути - от трех с половиной часов, трасса из-за востребованности направления часто перегружена. Также добраться до Новосибирска жители могут железнодорожным транспортом, это занимает от четырех и более часов. Направление востребовано, так как новосибирским аэропортом Толмачево пользуется большое количество жителей Алтайского края, чтобы улететь по востребованным международным и внутренним направлениям.

"В этом году приступает к обслуживанию наших пассажиров компания S7 по рейсу Барнаул - Новосибирск. Самолет Embraer рассчитан на перевозку 78 пассажиров, частотность - пять раз в неделю. Плюс в том, что давно и плотно аэропорт Барнаул работает с авиакомпанией, она довольно большое значение имеет для перевозок - занимает практически 115 тыс. пассажиропотока (из более 500 тыс.)", - сказал Коровин.

По его словам, рейс будет субсидируемым, также как направления на Казань, Красноярск и Томск, договоренности по которым уже достигнуты с авиакомпаниями-партнерами и по которым есть приказ Росавиации. По словам гендиректора авиапредприятия "Алтай", эксплуатанта аэропорта Барнаул, Виталия Архипенко, первый рейс состоится 2 января. Из 78 мест в самолете уже раскуплены 12, что считается хорошим показателем. Стоимость билета немногим более тысячи рублей, время в пути будет занимать не более 50 минут.

Коровин пояснил, что одной из основных функций рейса будет мониторинг - куда отправляются после перелета в аэропорт Толмачево Новосибирска пассажиры из Алтайского края. Предварительно это будут рейсы восточного направления - Чита, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Владивосток. Мониторинг позволит принять решения, чтобы в будущем по актуальным направлениям открылись самостоятельные рейсы из Алтайского края. Коровин подчеркнул, что это одна из стратегических задач властей края вместе с руководством аэропорта.

Аэропорт был построен в 1965 году. Собственники "Авиапредприятия "Алтай", в структуру которого входит комплекс аэропорта, - администрация Алтайского края с 52% акций и компания "Новапорт" с 48%.