Долги по зарплате в ЖКХ в Хакасии выросли с апреля в три раза

ТАСС, 5 декабря. Долги по заработной плате предприятий ЖКХ Хакасии перед своими сотрудниками с апреля 2019 года, когда в республике начался энергетический кризис, выросли с 3,8 до 12 млн рублей. Об этом сообщил журналистам в Абакане по итогам совещания по вопросам прохождения отопительного сезона полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

"13 предприятий ЖКХ в Хакасии имеют задолженность по зарплате перед своими сотрудниками. Если в апреле эта сумма была 3,8 млн рублей, то сейчас 12 млн рублей. Тогда было порядка 100 сотрудников, сейчас 428", - сказал Меняйло, добавив, что задолженность по зарплате составляет от двух до шести месяцев.

Он отметил, что предприятия ЖКХ имеют и долги по налоговым платежам. "И чтобы, к примеру, 4 млн рублей заплатить [зарплаты], надо выплатить 14 млн рублей, так как налоговая - кредитор первой очереди", - отметил он.

В Хакасии весной 2019 года сложилась кризисная ситуация в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Кроме долгов по зарплате, предприятия ЖКХ имеют долги и перед поставщиками ресурсов. Так, просроченная дебиторская задолженность предприятий ЖКХ перед "Россетями" за электроэнергию на конец весны составляла порядка 500 млн рублей. В апреле компания планировала ввести ограничения электроснабжения коммунальных предприятий, но после вмешательства полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло отказалась от этого. Тогда был составлен график платежей за текущее потребление электроэнергии, который предполагал стопроцентную оплату предприятиями ЖКХ текущего потребления. По данным компании, график платежей не соблюдался и в ноябре, объем задолженности вырос до 600 млн рублей.