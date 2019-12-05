Производство разработанных в Томске картоматов поддержит Фонд содействия инновациям

ТАСС, 5 декабря. Компания ООО "Картомат технологии", созданная при участии сотрудников Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), выиграла грант по программе "Бизнес-Старт" Фонда содействия инновациям на организацию мелкосерийного производства устройств для автоматизации учета, хранения и выдачи пластиковых карт (картоматов). Об этом сообщили в четверг в пресс-службе ТУСУР.

В устройство загружаются ожидающие выдачи пластиковые карты, после введения данных клиента система автоматически находит карту и выдает ее менеджеру банка. Устройства сокращают время получения карты с 10 минут до 15 секунд и полностью автоматизируют учет, хранение и выдачу пластиковых карт, позволяя хранить от 500 до 3000 карт одновременно.

По словам проректора ТУСУРа по научной работе и инновациям Антона Лощилова, грант Фонда содействия инновациям рассчитан на масштабирование технологии изготовления картоматов - организацию их мелкосерийного производства, а также автоматизированных систем на их основе. "Картомат технологии" выполняют эту работу в тесной кооперации с университетом.

Технология уже прошла проверку практикой. Один "Картомат К-2000" в мае 2016 года был установлен в центральном отделении филиала АО "Газпромбанк" по Томску. Использование устройства позволило на порядок сократить издержки на обработку, хранение и утилизацию банковских карт. В настоящее время картоматы уже установлены более чем в 20 отделениях Газпромбанка: в Томске, Новосибирске, Кемерово, Красноярске, Перми, Рязани, Владивостоке, Улан-Удэ и других городах. Установка еще более 30 устройств в отделениях Газпромбанка в российских городах ожидается в ближайшее время.

Программа "Бизнес-Старт" подразумевает выделение грантов малым инновационным предприятиям, успешно завершившим программу "Старт", для поддержки инновационных проектов, результаты которых имеют перспективы коммерциализации, а также создание или расширение производства инновационной продукции, разработанной по программе "Старт". Проект "Разработка автоматизированной системы учета, хранения и выдачи пластиковых карт" выпускников и сотрудников ТУСУРа в 2016 году стал победителем конкурсного отбора в рамках программы "Старт" Фонда содействия инновациям.