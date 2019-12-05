{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Десять кадетов отравились в городе Колпашево Томской области

Пятерых госпитализировали

ТОМСК, 5 декабря. /ТАСС/. Десять воспитанников кадетского корпуса в городе Колпашево Томской области обратились за медицинской помощью с симптомами отравления. Как сообщили в четверг ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе Колпашевского района, пять детей госпитализированы, пять направлены на амбулаторное лечение.

"Пятеро детей госпитализированы, пятеро находятся на амбулаторном лечении. Дети госпитализированы в Колпашевскую районную больницу, состояние у всех оценивается как удовлетворительное. Информация [об отравлении] поступила после обеда", - сказал собеседник агентства, добавив, что анализы детей направлены на установление точного диагноза в Томск.

На сайте ГУ МЧС по региону сообщается, что кадетам поставили предварительный диагноз "острый гастроэнтерит". "Зафиксировано 10 случаев ухудшения общего здоровья, предварительный диагноз - острый гастроэнтерит, не уточненной этиологии", - говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что в кадетском корпусе проводятся профилактические мероприятия, к которым привлечены 23 человека и восемь единиц техники.

Колпашевский кадетский корпус открыли в 2008 году. Учредитель учебного заведения - департамент общего образования Томской области. Сейчас здесь обучаются 116 детей со всей Томской области.

В новость в 17:57 мск внесены изменения - добавлены подробности. 

Теги
РоссияТомская область
Реклама на ТАСС
Более 12 тыс. пострадавших от паводка жителей Иркутской области получили новое жилье
Общая сумма выплат пострадавшим составила 13,2 млрд рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС