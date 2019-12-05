Десять кадетов отравились в городе Колпашево Томской области

ТОМСК, 5 декабря. /ТАСС/. Десять воспитанников кадетского корпуса в городе Колпашево Томской области обратились за медицинской помощью с симптомами отравления. Как сообщили в четверг ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе Колпашевского района, пять детей госпитализированы, пять направлены на амбулаторное лечение.

"Пятеро детей госпитализированы, пятеро находятся на амбулаторном лечении. Дети госпитализированы в Колпашевскую районную больницу, состояние у всех оценивается как удовлетворительное. Информация [об отравлении] поступила после обеда", - сказал собеседник агентства, добавив, что анализы детей направлены на установление точного диагноза в Томск.

На сайте ГУ МЧС по региону сообщается, что кадетам поставили предварительный диагноз "острый гастроэнтерит". "Зафиксировано 10 случаев ухудшения общего здоровья, предварительный диагноз - острый гастроэнтерит, не уточненной этиологии", - говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что в кадетском корпусе проводятся профилактические мероприятия, к которым привлечены 23 человека и восемь единиц техники.

Колпашевский кадетский корпус открыли в 2008 году. Учредитель учебного заведения - департамент общего образования Томской области. Сейчас здесь обучаются 116 детей со всей Томской области.

В новость в 17:57 мск внесены изменения - добавлены подробности.