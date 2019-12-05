Алтайский край рассчитывает приобрести 276 новых автомобилей скорой помощи до 2024 года

БАРНАУЛ, 5 декабря. /ТАСС/. Алтайскому краю нужно 276 новых автомобилей скорой помощи, заявка на их приобретение направлена в Минздрав РФ. Власти рассчитывают закупить их до 2024 года, сообщил в четверг на заседании правительства региона министр здравоохранения края Дмитрий Попов.

"В крае 335 машин скорой помощи, 96 автомобилей неотложной помощи, больше всего машин класса "B", которые выезжают на вызовы в первую очередь во всех районах края. За три последних года мы модернизировали автопарк на 36% - было приобретено 163 автомобиля разных классов. Остается потребность в последующей замене, у нас 64% машин со сроком эксплуатации более пяти лет. Общая потребность, которая подтверждена заявкой в Минздрав РФ, - 276 единиц санитарного автотранспорта", - сказал Попов.

Как пояснили в Минздраве региона, машины планируется приобрести до 2024 года по программе ускоренного социально-экономического развития, в их числе - 179 автомобилей класса "В", 14 реанимобилей и 83 автомобиля неотложной помощи. До конца 2019 года ожидается поставка одного автомобиля в рамках федеральной программы по поддержке автомобильной промышленности, также до конца года ожидается поставка двух машин класса "С" и 11 машин класса "В".

"Направление [обновления автопарка] необходимо продолжить - с учетом территориальной доступности, наших дорог, амортизации и прихода в негодность автотранспорта. В бюджете на следующий год мы заложили средства краевого бюджета в размере 100 млн рублей на данное направление", - отметил Попов. По его словам, сейчас машин в крае хватает. Ежедневно на линию выходят 234 автомобиля. Остальные находятся в резерве или ремонтируются.

По данным Минздрава Алтайского края, с 2017 по 2109 годы на развитие материально-технической базы медицинских организаций направлено 9,1 млрд рублей, в том числе из краевого бюджета - 7,5 млрд рублей, 1,6 млрд - из федерального бюджета.