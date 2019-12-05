Мутко: проверка недвижимости задерживает оплату сертификатов на жилье в Приангарье

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Задержки оплаты жилищный сертификатов пострадавшим при паводках в Иркутской области отчасти обусловлены проверками недвижимости, которые помогают избегать мошеннических схем. Об этом сообщил журналистам после заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС вице-премьер Виталий Мутко.

"Почему порой оплата жилищных сертификатов задерживается? Потому что мы стараемся проверять сегодня "чистоту" той собственности, которую они приобретают, тех собственников, у которых приобретают, чтобы люди не попадались на уловки. Будем здесь этим вопросом внимательно заниматься", - сказал он.

По словам вице-премьера, власти муниципалитетов Иркутской области и правоохранительные органы стараются уберечь пострадавших при паводках от действий мошенников при приобретении жилья и заключении соглашений на проведение капитального ремонта, но, в первую очередь, самим гражданам необходимо быть внимательнее.

"Есть компании, которые муниципалитеты предлагают в качестве компаний, рекомендованных для проведения капремонта. Если человек не хочет сам делать [ремонт], он может ее нанять: около 200 помещений ремонт эти компании сделали. <...> Надо быть самим гражданам внимательнее, - где появляются финансы, ресурсы, появляются - к сожалению, очень народ у нас "предприимчивый" - различные варианты, схемы. Мы их видим, граждан стараемся предостерегать", - сказал Мутко, отвечая на вопрос журналистов о том, действительно ли пострадавшие при паводках сталкиваются с мошенниками.

Летом в Иркутской области прошли две волны паводков. В результате погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу.