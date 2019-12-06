Более 13 тыс. жителей Барнаула остались без отопления

БАРНАУЛ, 6 декабря. /ТАСС/. Отопление и горячая вода отключены у 13,2 тыс. жителей Барнаула в Алтайском крае на время ремонта на теплосети, сообщила в пятницу пресс-служба "Сибирской генерирующей компании" (СГК).

Повреждение на магистральной тепловой сети, возраст которой 50 лет, произошло накануне.

"С 9:00 (5:00 мск) до 18:00 (14:00 мск) ограничена подача горячей воды и отопления для жителей микрорайона Дальние Черемушки Ленинского района. Под отключение попадают 63 многоквартирных дома, три школы, пять детских садов и шесть административных зданий. Всего 13,2 тыс. жителей", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в СГК, авария произошла 5 декабря, решение провести работы принято сегодня, основываясь на погодных условиях, чтобы предотвратить сбой в работе теплосети во время морозов. Сейчас температура воздуха в городе - от нуля до плюс одного градуса.

Отключение теплоснабжения не повлияло на работу детских садов и школ - температура там около плюс 23 градусов, они работают в обычном режиме, пояснили ТАСС в мэрии Барнаула. Температура в квартирах - до плюс 25 градусов.

Прошлой зимой в Алтайском крае, в частности в Барнауле, неоднократно происходили аварии на водо- и теплосетях. Износ этих линий жилищно-коммунального хозяйства в регионе достигает порядка 50-70%. Несколько коммунальных аварий произошли на сетях уже в новом отопительном периоде.