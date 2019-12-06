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Паводок в Иркутской области

Власти Приангарья объяснили низкий процент восстановленных после паводка домов

Замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Дмитрий Волков ранее сообщил, что капремонт завершен лишь в 7% домов, по данным правительства региона, эта цифра составляет около 10%

ИРКУТСК, 6 декабря. /ТАСС/. Низкий процент жилых помещений в Иркутской области, в которых завершен капремонт после паводка, связан с тем, что пока не все акты приема работ подписаны, а многие жильцы отложили ремонт на лето, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

На заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области 5 декабря заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Дмитрий Волков сообщил, что капитальный ремонт завершен лишь в 7% домов, которые должны отремонтировать. По данным пресс-службы правительства Иркутской области, эта цифра составляет около 10%.

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"[Всего] 223 свидетельства [на проведение капитального ремонта] оплачены полностью на общую сумму 70,9 млн рублей, то есть это значит, что эти жилые помещения отремонтированы. Это примерно 10%, но по факту эта цифра больше, потому что еще не прошла приемка работ в некоторых помещениях, где ремонт уже выполнен, но не подписаны акты. Всего от пострадавших поступило 3 тыс. 130 заявлений на проведение капитального ремонта, не все из них удовлетворены, положительных решений принято 2 тыс. 278", - сказали в пресс-службе.

Часть полагающихся средств на капремонт перечислена пострадавшим по 1 тыс. 284 заявлениям. Общая сумма перечисленных средств - 235,4 млн рублей. В пресс-службе отметили, что многие жители, заявления которых удовлетворены и часть денег им уже переведена, отложили проведение капитального ремонта на лето. "Что касается многоквартирных домов, то там практически завершены работы, которые находятся в зоне ответственности фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Это ремонт подвальных помещений, общедомового оборудования и прочее", - сказал собеседник агентства.

Капитальный ремонт пострадавших от паводка жилых помещений оплачивается из расчета 6 тыс. рублей за кв. м, граждане могут делать ремонт самостоятельно или обратиться к услугам специализированных компаний. Те, кто ремонтируют дом самостоятельно, получают аванс в размере 50%, остальную сумму - после завершения работ. Аванс для подрядной организации составляет 30%.

Летом в Иркутской области прошли две волны паводков. В результате погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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