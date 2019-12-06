В Кузбассе создан виртуальный филиал центра трансплантологии им. Шумакова

КЕМЕРОВО, 6 декабря. /ТАСС/. Виртуальный филиал Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова создан в Кузбассе для дистанционного сотрудничества трансплантологов региона с коллегами из национального центра, сообщил в пятницу журналистам директор НМИЦ им. В. И. Шумакова Сергей Готье во время визита в Кемерово.

"Кемеровская область - это одна из ведущих развивающихся областей именно в плане развития трансплантационных технологий, они демонстрируют прорыв и в трансплантации сердца, и в трансплантации печени. <…> Мы работаем по модели виртуального филиала, все решения принимаются коллегиально, все пути развития обсуждаются", - сказал он.

Ранее власти региона планировали в 2019 году открыть на базе одной из областных больниц региона структурное подразделение национального центра трансплантологии. По словам губернатора региона Сергея Цивилева, данная реорганизация потребовала бы значительного финансирования, поэтому принято решение отказаться от нее и сотрудничать дистанционно.

"Мы должны не просто развивать медицину, а считать расход. Создание здесь физически филиала как отдельного юридического лица из Москвы - это очень накладно. А та конструкция, которую мы обсудили [с Сергеем Готье], - виртуальный филиал - он нисколько не уступает с точки зрения эффективности, но с точки зрения экономии средств он гораздо лучше, [чем физическое создание филиала]", - сказал Цивилев.

Глава региона пояснил, что хирурги-трансплантологи Кузбасса получают дистанционные консультации у специалистов национального центра, рекомендации по тактике проведения операций, ведению пациентов, а также проходят у них обучение.

Как сообщили ТАСС в региональном департаменте охраны здоровья населения, за 2019 год в Кузбассе значительно увеличилось число трансплантаций: проведены 67 пересадок почек, 11 операций по пересадке печени и 10 трансплантаций сердца. В прошлом году в регионе было проведено в общей сложности 68 трансплантаций органов.