Экс-директора ликеро-водочного завода "Оша" обвиняют в неуплате 1,1 млрд рублей налогов

ОМСК, 6 декабря. /ТАСС/. Бывший директор омского ликеро-водочного завода "Оша" Андрей Аверченко, который уже отбывает срок за сокрытие налогов на сумму более 300 млн рублей, обвиняется в уклонении от уплаты более 1,1 млрд рублей налогов, сообщается в пятницу на сайте прокуратуры Омской области.

В августе 2019 года Арбитражный суд Омской области по иску Федеральной налоговой службы признал некогда одного из крупнейших производителей алкогольной продукции и налогоплательщиков региона ООО "Ликеро-водочный завод "Оша" банкротом и ввел в отношении компании процедуру наблюдения на четыре месяца.

"Бывший генеральный директор ООО "Ликеро-водочный завод "Оша" Андрей Аверченко обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере). <…> Действия [руководителя] позволили предприятию уклониться от уплаты налогов на сумму, превышающую 1,1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Омской области уточнили, что в 2014-2016 годах Аверченко сокрыл выручку предприятия от реализации около 53 млн литров неучтенной алкогольной продукции, включив в налоговые декларации заведомо ложные сведения о сумме подлежащих уплате налогов. В результате компания недоплатила более 1,1 млрд рублей налогов на добавленную стоимость и акцизов. В ходе следствия были установлены все покупатели неучтенной продукции, на имущество предприятия - объекты недвижимости и оборудование общей стоимостью 1,2 млрд рублей - наложен арест.

В прокуратуре отметили, что дело в ближайшее время будет направлено в Куйбышевский суд г. Омска для рассмотрения. В рамках уголовного дела заявлен гражданский иск о возмещении нанесенного бюджету ущерба. Обвиняемый свою вину не признал, мер по возмещению ущерба не принял.

Дело Аверченко

Ранее Аверченко был приговорен к трем годам исправительной колонии за уклонение от уплаты налогов на сумму более 300 млн рублей. Суд также удовлетворил иск областной прокуратуры о взыскании солидарно с Аверченко и возглавляемой им организации более 262 млн рублей из 300 млн рублей нанесенного государству вреда. Около 40 млн рублей было ими выплачено ранее.

Установлено, что гендиректор завода разработал схему по сокрытию выручки предприятия и реализовал в 2013 году около 17 млн литров неучтенной алкогольной продукции через организацию-посредника. Он также вносил заведомо ложные сведения в бухгалтерские документы и в декларации по уплате налога на добавленную стоимость.