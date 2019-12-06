Дорожные службы Сибири усилили уборку трасс и борьбу с гололедом в связи с потеплением

НОВОСИБИРСК, 6 декабря. /ТАСС/. Дорожные службы в регионах Сибири работают в режиме повышенной готовности на магистралях из-за оттепели, сопровождающейся дождем со снегом и гололедом, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ФКУ "Сибуправтодор" (филиал "Росавтодора"). Из-за неблагоприятных погодных условий на трассы выведена дополнительная техника.

Ранее ТАСС сообщал, что с приходом воздушных масс из Казахстана в Западной Сибири установилась аномально теплая для декабря погода, столбик термометра поднимается выше нуля. По данным синоптиков, потепление продержится до конца недели.

"В Новосибирской области в связи с оттепелью (от минус одного до плюс двух градусов), гололедом и осадками в виде мокрого снега усилена противогололедная обработка федеральных трасс. Чистка дорог идет в усиленном режиме", - сообщили в "Сибуправтодоре".

Потепление отмечено, в частности, в Кемеровской области. Как сообщили ТАСС в департаменте жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, группировку сил для уборки снега, который становится тяжелым от воды, в регионе увеличили почти вдвое - до 2,8 тыс. человек. Дорожные службы Алтайского края, как пояснили журналистам в Минтрансе региона, перешли на работу в круглосуточном режиме, всего на трассы вышло порядка 300 единиц техники.

Предприятия-энергетики в период потепления также активизировали работу. В Сибирской генерирующей компании (СГК, занимается теплоснабжением сибирских регионов) ТАСС сообщили, что специалисты используют период потепления для увеличения объема ремонтных работ на теплосетях. "Сейчас на контроле теплосетевого подразделения 59 аварийных повреждений. В период потепления планируется устранять в среднем по 15-20 дефектов в день", - сообщили в пресс-службе СГК.

Как сообщила ТАСС директор по связям с общественностью энергетической компании "Россети Сибирь" Анастасия Гуливатенко, отключений электроэнергии в регионах присутствия компании в настоящее время нет, но специалисты опасаются налипания снега на провода, поэтому организовали внеплановые осмотры линий. "Отключений, связанных с налипанием, у нас нет, последние такие были год назад. Усилены режимы работы Алтайского и Хакасского филиалов, поскольку по этим территориям на текущее время получены штормовые предупреждения", - сказала она.