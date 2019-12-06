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В Красноярском крае двое школьников попали в больницу из-за отравления снюсами

Подростков увидел на улице в Железногорске прохожий, который вызвал медиков

КРАСНОЯРСК, 6 декабря. /ТАСС/. Медики доставили в больницу в Железногорске (Красноярский край) двух школьников отравившихся снюсами. Об этом сообщила в пресс-служба мэрии Железногорска.

"В приемный покой клинической больницы № 51 скорая помощь доставила двух подростков в неадекватном состоянии. Одного пришлось откачивать в реанимации. Выяснилось, что несовершеннолетние отравились так называемым снюсом - никотиновой смесью. Этот товар сейчас свободно продается в торгово-розничной сети города", - говорится в сообщении.

В мэрии Железногорска пояснили ТАСС, что подростков увидел на улице прохожий, который и вызвал медиков.

Глава Железногорска Игорь Куксин поручил местному Совету депутатов обратиться в Законодательное собрание Красноярского края с законодательной инициативой о запрете на территории региона продажи никотиносодержащей смеси несовершеннолетним. Также мэрия подготовила обращения во все торговые сети и точки города с просьбой не продавать данный товар несовершеннолетним.

Как сообщалось ранее, на рассмотрение Госдумы внесен законопроект, которым предлагается запретить торговлю в РФ насваем, снюсом и любыми другими смесями, содержащими никотин.

Теги
РоссияКрасноярский край
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