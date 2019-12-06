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В Омской области уволился водитель, пойманный пьяным за рулем школьного автобуса

Возбуждено также дело в отношении собственника транспортного средства

ОМСК, 6 декабря. /ТАСС/. Водитель школы в селе Харламово Омской области, который 2 декабря был пойман в состоянии алкогольного опьянения за рулем школьного автобуса, уволился по собственному желанию, сообщили в пятницу ТАСС в управлении образования администрации Таврического района. Муниципальные власти также приняли решение расторгнуть договор с директором школы.

"Водитель 2 декабря подал заявление [об увольнении] по собственному желанию. Было проведено расширенное совещание с участием руководителей образовательных организаций, должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения, и водителей. Ведущему специалисту управления образования [района] Пильник М. А. вынесено дисциплинарное взыскание. Также принято решение о расторжении трудового договора с директором ОУ "Харламовская школа" Кабылдаковой Г. К.", - сказали в управлении.

В управлении добавили, что, помимо административного дела в отношении водителя по статье "Управление транспортом в состоянии опьянения", возбуждено дело по статье "Допуск к управлению транспортным средством водителя, находящегося в состоянии опьянения либо не имеющего права управления транспортным средством" в отношении собственника школьного автобуса - администрации района.

Ранее СК возбудил по факту перевозки детей в школьном автобусе нетрезвым водителем уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По данным следствия, 2 декабря около 09:30 (06:30 мск) сотрудники ГИБДД остановили на трассе Харламово - Новотелегино школьный автобус, перевозивший детей на олимпиаду. Проверка водителя показала наличие у него паров алкоголя в количестве 0,219 мг/л. Мужчина был отстранен от вождения, дети были пересажены в другой автобус.

В ходе проверки было установлено, что автобус, принадлежавший администрации Таврического района, находился в пользовании у школы в селе Харламово. Перед поездкой водитель, работающий в школе и употреблявший накануне спиртное, проходил предрейсовый медосмотр в местном фельдшерско-акушерском пункте, где признаки алкогольного опьянения у него не выявили. Следователи изъяли в школе и районной больнице все документы, необходимые для расследования.

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