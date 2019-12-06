Специалисты восстановили горячее водоснабжение 13,2 тыс. жителям Барнаула

БАРНАУЛ, 6 декабря. /ТАСС/. Специалисты закончили ремонт на теплосети Барнаула, из-за которого без тепла и горячей воды остались 13,2 тыс. человек, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе администрации Барнаула

Ранее "Сибирская генерирующая компания" сообщила, что из-за повреждения, произошедшего в четверг, в пятницу с 9:00 (5:00 мск) до 18:00 (14:00 мск) ограничена подача горячей воды и отопления для жителей микрорайона Дальние Черемушки Ленинского района Барнаула. Под отключение попали 63 многоквартирных дома с 13,2 тыс. жителей, три школы, пять детских садов и шесть административных зданий.

"Ремонтные работы на теплосети по ул. Исакова завершены, система поставлена на заполнение", - сказали в мэрии

Специалисты устранили повреждение на магистральной тепловой сети, возраст которой 50 лет. Решение провести работы было принято, основываясь на погодных условиях, чтобы предотвратить сбой в работе сети во время морозов. Температура воздуха в городе - от нуля до плюс одного градуса.

Отключение теплоснабжения не повлияло на работу детских садов и школ - температура там около плюс 23 градусов, они работают в обычном режиме. Температура в квартирах - до плюс 25 градусов.

Прошлой зимой в Алтайском крае, в частности в Барнауле, неоднократно происходили аварии на водо- и теплосетях. Износ этих линий жилищно-коммунального хозяйства в регионе достигает порядка 50-70%. Несколько коммунальных аварий произошли на сетях уже в новом отопительном периоде.