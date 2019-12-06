Компания "Сисим" опротестует предписание Роспотребнадзора о загрязнении красноярской реки

КРАСНОЯРСК, 6 декабря. /ТАСС/. Золотопромышленная компания "Сисим", дамбу которой прорвало в Красноярском крае, опротестует в суде результаты проверки управления Росприроднадзора, в ходе которой было выявлено загрязнение реки Малая Сейба. Компания подала заявление о признании недействительным предписания управления Росприроднадзора, говорится в сообщении Арбитражного суда региона.

Управление Росприроднадзора по Красноярскому краю и Туве выдало компании предписание по устранению нарушений в связи с загрязнением реки взвешенными веществами, превышением концентрации железа и меди. Ранее Роспироднадзор потребовал отозвать лицензию у предприятия. Ведомство также установило, что разработка месторождения россыпного золота велась в нарушение принятых проектных решений, что послужило возможной причиной аварийного разрушения.

"Поступило заявление ООО "Сисим" о признании недействительным предписания Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Красноярскому краю и Республике Тыва", - говорится в сообщении. Решение о принятии заявления к производству Арбитражный суд региона примет в начале следующей недели.

Прорыв дамб на прииске золотопромышленного предприятия "Сисим" в Курагинском районе произошел 19 октября. Потоки воды практически смыли два рабочих общежития временного типа. По последним данным, погибли 17 человек, трое числятся пропавшими без вести. По данному факту также было возбуждено уголовное дело. Следствие рассматривает в качестве приоритетной версии причин ЧП нарушения при ведении золотодобычи. Арестованы на два месяца трое фигурантов: гендиректор золотодобывающего предприятия "Сисим" Максим Ковальков, начальник участка Андрей Еганов и горный мастер Евгений Александров. Еще одно уголовное дело было возбуждено по факту загрязнения реки.